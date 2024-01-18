На украинском фронте все горячее

Накануне, 18 января, между Силами обороны Украины и российскими войсками произошло 127 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Авиация и ракетные войска ВСУ поразили 6 районов сосредоточения личного состава и оружия россиян, а также два пункта управления.

По данным ISW, возле Авдеевки Донецкой области ВСУ и россияне ведут позиционные бои.

Как сообщает Генштаб ВСУ, россияне нанесли 2 ракетных и 81 авиационный удары, совершили 45 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктов.