Омбудсмен Сабина Алиева выступила с заявлением

В заявлении омбудсмена говорится: «Прошло 34 года со дня событий 20 Января, оставивших неизгладимый след как одна из трагических и в то же время героических страниц славной истории Азербайджана. В ночь с 19 на 20 января 1990 года советские войска вошли в Баку и устроили беспощадную расправу над мирным населением, протестовавшим против открытой поддержки агрессивной политики Армении руководством бывшего СССР.

В результате этого террористического акта, вошедшего в историю как одно из самых тяжких преступлений против человечности, в Баку и нескольких районах Азербайджана были убиты 150 мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики, 744 человека получили ранения, 841 человека незаконно арестовали.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, как всегда, был со своим народом в этот трудный день. Чтобы донести до всего мира это преступление против человечности, 21 января 1990 года вместе с членами своей семьи он провел пресс-конференцию в представительстве Азербайджана в Москве, выступив с резким заявлением, осуждавшим военную интервенцию. Вернувшись во второй раз к власти, Гейдар Алиев выразил политико-правовое отношение к этому преступлению и объявил 20 января Национальным днем траура.

В результате этой военной агрессии, совершенной с особой жестокостью против гражданского населения, в том числе женщин, детей и стариков, были грубо нарушены принцип уважения прав человека и свобод международного права, а также положения Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, других международных правовых документов.

Несмотря на неоднократные обращения к международным организациям и мировому сообществу, это преступление против человечности до сих пор не получило юридической оценки, а виновные в этом кровавом преступлении не привлечены к ответственности.

Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики призываю международные организации дать правовую оценку этому беспощадному преступлению, совершенному против гражданского населения и повлекшему грубейшее нарушение прав человека, и предпринять решительные шаги для привлечения виновных лиц к ответственности».