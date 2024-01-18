Официальные лица ЕС и НАТО в Армении

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар и спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина посетили Армению . Об этом сообщают армянские СМИ.

Замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян встретился с делегацией во главе с Тойво Клааром. На встрече обсуждалась региональная безопасность.

Клаар также встретился с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Стороны обменялись мнениями о региональной ситуации, а также проекте Армении "Перекресток мира", принципах и правовых основах процесса демаркации. Он обсудил с вице-премьером Армении Мгером Григоряном основные принципы и правовые основы процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

Ваан Костанян встретился и Хавьером Коломиной.

"Стороны обсудили вопросы повестки сотрудничества Армения-НАТО, а также международной и региональной безопасности. Ваан Костанян коснулся ситуации с безопасностью на Южном Кавказе, последних процессов в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений, проинформировал о подходе Армении к проекту мирного соглашения", - сообщает армянская пресса.