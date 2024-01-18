Инфекционист Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой Министерства здравоохранения Гюнель Алиева в интервью, опубликованном на сайте министерства, рассказывает, что такое острые респираторные вирусные инфекции, каковы их симптомы, о методике лечения, осложнениях, которые может вызвать в организме корь...

Для профилактики ОРВИ необходимо вести здоровый образ жизни. Нормальная продолжительность сна должна составлять примерно 8-10 часов. Помимо этого, прогулки на свежем воздухе оказывают положительное влияние на здоровье в целом. Активный отдых помогает держать организм в тонусе.

- Лечение ОРВИ зависит от степени тяжести заболевания. В целях профилактики следует до минимума ограничить контакт между больным и близкими. Помимо этого, при ОРВИ важно употреблять продукты, богатые витаминами и минералами. Также следует часто проветривать помещение и мыть руки антибактериальным мылом. С целью предотвращения распространения инфекции при чихании и кашле нужно прикрывать рот и нос салфеткой. Кроме того, по мере возможности следует избегать посещения многолюдных мест. Не прикасайтесь к своим глазам, рту или носу грязными руками.

- При острых респираторных вирусных инфекциях могут наблюдаться такие симптомы, как повышение температуры тела, утомляемость, слабость, боли в мышцах и суставах, головокружение, потеря аппетита, нарушение сна, тошнота, рвота, катаральные явления, боль в горле, заложенность носа и носовые кровотечения, кратковременная потеря сознания, менингеальные симптомы, спазмы мышц шеи, чувствительность склеральных сосудов. Также признаками ОРВИ считаются небольшая папулезная энантема на мягком небе, кровоизлияния, покраснение небных миндалин, интоксикация, петехиальная сыпь, потливость, боли в животе и диарея.

- Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) включают группу острых инфекционных вирусных заболеваний. ОРВИ характеризуется общими симптомами инфекционного токсикоза и поражением слизистой оболочки дыхательных путей. В эту группу заболеваний входят грипп, парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, риновирусная и реовирусная инфекции. Кроме того, к воздушно-капельным инфекциям относятся менингококк, коклюш, краснуха, эпидемический паротит, ветряная оспа (ветрянка). ОРВИ наблюдаются преимущественно у детей. Дети до трех месяцев заражаются заболеванием редко. Это связано с тем, что они обычно изолированы и за счет иммуноглобулинов, передающихся от матери, у них сохраняется пассивный иммунитет. При ослабленном врожденном иммунитете эти дети также могут заболеть.

- Хотелось бы узнать общую информацию о коревой инфекции...

- Корь является высококонтагиозной инфекционной болезнью с симптомами респираторных болезней, проявляющееся преимущественно сыпью по всему телу. Корь, характеризующаяся высокой температурой и недомоганием, передается воздушно-капельным путем, когда инфицированные пациенты разговаривают, кашляют или чихают. Симптомы кори появляются через 8-12 дней после заражения вирусом. Заболевание может передаваться в общественных местах даже при отсутствии личного контакта с заразившимся.

Большинство случаев кори наблюдаются в зимне-весенний период. Заразиться можно в любом возрасте, при этом наиболее уязвимой группой считаются дети от одного года до восьми лет.

- Какие признаки характерны для кори?

- Корь проявляется в виде насморка, высокой температуры, общей слабости, конъюнктивита, сухого кашля, боли в горле, мелких белых пятен во рту («Пятна Бельского-Филатова-Коплика») и сыпи по всему телу. Инкубационный период заболевания в среднем составляет 10-14 дней, однако может меняться от 7-ти до 23-х дней. Он охватывает период от контакта с больным до периода повышения температуры. 2-4-дневный продромальный период (период заболевания между инкубационным периодом и болезнью) проявляется высокой температурой, сыпью, катаральными явлениями, кашлем, конъюнктивитом, пятнами Бельского-Филатова-Коплика.

Через 2-4 дня после появления продромальных симптомов постепенно начинают появляться эритематозные макулопапулезные высыпания. Сначала высыпания появляются на лице, а затем постепенно распространяются на нижние конечности. После исчезновения высыпаний в течение 4-7 дней на соответствующих участках организма происходит образование корок.

- Какие осложнения в организме может вызвать корь?

- Среди детей раннего возраста заражение корью чаще встречается у тех, кто не был вакцинирован. В некоторых случаях корь может привести к таким осложнениям, как пневмония, отит, энцефалит, ларинготрахеобронхит, диарея и стоматит. Если у детей развиваются тяжелые формы заболевания, особенно такие осложнения, как энцефалит, менингит, пневмония, то таких детей следует госпитализировать.

Специфического лечения кори нет, проводится только лечение, укрепляющее иммунную систему. Если здоровый человек контактировал с больным корью, то он должен получить вакцинацию против кори в течение 72 часов.

- Как защититься от кори?

- Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от кори. Хочу отметить, что комбинированная трехкомпонентная вакцина КПК, применяемая в Азербайджане и привезенная в нашу страну Министерством здравоохранения, представляет собой прививку не только от кори, но и против таких вирусных заболеваний, как эпидемический паротит и краснуха.

В целях обеспечения охраны здоровья детей и предотвращения распространения инфекции все дети в возрасте 1 и 6 лет должны быть дважды вакцинированы. Детям, вовремя не получившим первую дозу вакцины, следует провести вакцинацию как можно раньше, а по достижении 6-летнего возраста необходимо вводить вторую дозу вакцины. Также следует как можно скорее получить 2-ю дозу прививки детям до 10 лет, которые по каким-либо причинам не получили вовремя 2-ю дозу вакцины. В то же время детям до 10 лет, своевременно не получившим обе дозы вакцины, следует вводить 1-ю и 2-ю дозу вакцины с интервалом не менее 4-х недель.

Лицам, относящимся к группам населения в возрасте от 11 до 40 лет, для защиты от кори достаточно одной дозы вакцины.

Доводим до сведения родителей, что с целью не подвергать риску ваших детей, которые не были привиты, необходимо пройти вакцинацию согласно графику прививок, утвержденному Министерством здравоохранения.