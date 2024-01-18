Грузия экстрадировала гражданина Азербайджана

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана Генеральной прокуратурой Грузии было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Джавида Сабировича Гусейнли в соответствии с требованиями Конвенции от 22 января 1993 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в связи с тем, что по уголовному делу, по которому в Сумгаитском городском управлении полиции было проведено предварительное следствие, выявлены существенные подозрения в совершении Джавидом Гусейнли преступного деяния, предусмотренного статьей 221.3 (хулиганство с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК Азербайджана, принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого и объявлении его в международный розыск.

18 января Джавид Гусейнли был задержан на территории Грузии и доставлен в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.