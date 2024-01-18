Тбилиси потребовал извинений от Зеленского и Санду

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал извинений от президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду за ложь о пытках экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в заключении.

«Из заключения Европейского комитета мы узнали, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом. Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения. Никакого спасения не будет, Саакашвили должен отбыть наказание за преступления, совершенные им против грузинского народа», — сказал Папуашвили в эфире грузинского Первого канала.

Европейский комитет против пыток не нашел ранее нарушений в содержании Саакашвили в тбилисской клинике «Вивамед», в которой заключенный находится вместо тюрьмы.