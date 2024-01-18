В Баку обрушился потолок поминального зала обновлено 15:29; заявления МВД, МЧС и TƏBİB; фото; видео
19 января около 12:45 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступила информация об обрушении потолка в поминальном зале на улице Микаила Мушвига в Ясамальском районе столицы, сообщили в TƏBİB.
Отмечается, что на место происшествия немедленно выехали бригады скорой помощи. Выяснилось, что в результате инцидента пострадала 46-летняя женщина, получившая травму спины. Ее госпитализировали в Клинический медицинский центр.
*** 13:46
На горячую линию МЧС поступила информация об обрушении потолка поминального зала на улице Микаила Мушвига в Ясамальском районе Баку, сообщили в ведомстве.
На место происшествия прибыли сотрудники Службы спасения особого риска министерства. Им удалось установить, что в двухэтажном здании обрушился потолок первого этажа.
В результате инцидента три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Силы МЧС приняли необходимые меры по безопасности. Ведется расследование.
*** 13:15
19 января около 12:45 в полицию поступила информация об обрушении потолка поминального зала на улице М.Мушвига в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили в пресс-службе МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, территория оцеплена, эвакуированы двое пострадавших.