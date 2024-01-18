19 января около 12:45 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступила информация об обрушении потолка в поминальном зале на улице Микаила Мушвига в Ясамальском районе столицы, сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что на место происшествия немедленно выехали бригады скорой помощи. Выяснилось, что в результате инцидента пострадала 46-летняя женщина, получившая травму спины. Ее госпитализировали в Клинический медицинский центр.