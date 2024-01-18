Новый набор для бесплатного обучения в Азербайджане от Holberton

Программа Holberton School, начавшая свою деятельность в Азербайджане при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития и спонсорстве группы компаний PASHA Holding, привнесла в страну передовой опыт образовательной платформы мирового уровня, специализирующейся на компьютерных науках и программной инженерии. С октября 2023 года в рамках данной программы к бесплатному ИКТ-обучению были привлечены первые 60 человек.

Началась регистрация для поступления во всемирно известную ИКТ-школу Holberton в рамках стипендиальной программы Technest.

В этом году Holberton School также предлагает полностью бесплатное обучение по двум направлениям: основы программного обеспечения и Full Stack. Воспользоваться возможностями программы может любой гражданин Азербайджана старше 18 лет, желающий изучать ИКТ.

Процесс отбора будет проходить в онлайн-формате: при регистрации на соответствующем веб-сайте заявителю будут предоставлены задания, состоящие из трех шагов. На заключительном этапе представители Holberton в ходе собеседования оценят способности кандидатов к логическому и аналитическому мышлению. На данном этапе наличие знаний по информатике или программированию не требуется. Но беседа будет проходить на английском языке, поэтому кандидатам необходимо обладать соответствующими языковыми навыками.

В рамках программы занятия для новоотобранных 60 студентов будут проходить очно с 9:00 до 18:00 ежедневно.

Чтобы подать заявку для поступления в Holberton School, перейдите по ссылке:

www.holbertonschool.com/apply

Более подробную информацию о программе можно найти на сайте:

www.holbertonschool.com.

Крайний срок регистрации заявок: 02.02.2024.

Сеть школ Holberton, основанная в Кремниевой долине, занимается подготовкой ИКТ-кадров на базе инновационной практической методологии peer-to-peer обучения (взаимного обучения студентов). С момента создания в 2016 году сеть расширилась до 33 кампусов на 4 континентах, где обучаются более 3 500 студентов. Большинство выпускников Holberton School получили возможность карьерного роста в таких крупнейших компаниях, как LinkedIn, Google, Tesla, Apple, Docker, Cisco, IBM, Santander Bank и другие.