Выявлены факты незаконного проведения строительных работ на 1-м этаже жилого дома на улице Сулеймана Сани Ахундова в Баку и во дворе автосервиса в поселке Баладжары, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве при участии представителей местной исполнительной власти, незаконные строительные работы прекращены, а объекты снесены.