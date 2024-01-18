В Финляндии предложили расстреливать незаконных мигрантов

Представитель финской правой партии «Истинные финны» в Лаппеенранте Яри Налли опубликовал пост в соцсетях, в котором предложил «расстреливать» незаконно пересекающих границу. На это обратила внимание газета Iltalehti.

«Тех, кто пересечет границу без разрешения, будут расстреливать, этому придет конец», – написал политик. Сообщение, интерпретированное как политическое мнение о расстреле несанкционированных лиц, пересекающих границу, вызвало у многих людей недоумение.

Налли удалил пост и объяснил, что высказал свое личное мнение, которое никак не коррелирует с политическим призывом.