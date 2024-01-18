Кремль: В Башкортостане все спокойно, а Путин окунулся в прорубь
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что происходящие в последние дни в Башкортостане протесты «не являются массовыми, есть отдельные проявления». Об этом он сообщил журналистам на брифинге.
«Я не согласился бы с формулировкой массовые беспорядки и протесты. Там нет массовых беспорядков и протестов. Есть отдельные проявления, которые относятся исключительно к компетенции местных властей и органов правопорядка», - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за массовыми протестами в Башкортостане.
Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин утром 19 января окунулся в прорубь по случаю Крещения.