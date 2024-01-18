Беларусь обвиняет Украину в «подготовке терактов»

По его словам, спецслужба «установила и изъяла тайники со взрывчатыми веществами», которые, как утверждает представитель КГБ, могли быть использованы для совершения «взрывов на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности» и при подготовке «убийств государственных деятелей и журналистов».

Бычек заявил, что также установлены личности «кураторов из числа сотрудников спецслужб Украины, которые руководили деятельностью преступной группы». Возбуждено уголовное дело. В действиях фигурантов, как сообщается, имеются признаки таких преступлений, как «госизмена, агентурная деятельность и террористический акт». Последняя статья предусматривает наказание в виде смертной казни.

В эфире телеканала также показали мужчину, которого представили как задержанного в Беларуси агента украинских спецслужб Вячеслава Бородия с позывным «Мангуст». Он, как утверждается, жил в Украине недалеко от границы с Беларусью, потом переехал в Беларусь, где женился, а затем снова уехал в Украину.

Упоминается также некий Сергей Невмержицкий. Его и Бородия, как заявил Бычек, «завербовали спецслужбы Украины». Бородий и Невмержицкий якобы прошли подготовку в специальном центре украинской спецслужбы и доставили в Беларусь оружие, взрывчатку и беспилотники, а также привлекали к сотрудничеству белорусских граждан.