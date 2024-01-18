Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ДН), сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 19-м саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения в столице Уганды городе Кампала.

Азербайджан председательствовал в ДН в течение четырех лет - с 2020 по 2023 год.

Уганда будет председательствовать в организации в течение ближайших трех лет.