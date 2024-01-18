Кулеба: Мы предлагаем лучшую сделку на мировом рынке безопасности

Выгода от войны в Украине для США заключается в том, что они сохраняют жизни своих солдат, которым не приходится участвовать в боевых действиях с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на форуме в Давосе.

«Мы предлагаем лучшую сделку на мировом рынке безопасности: дайте нам деньги, дайте нам оружие, и мы доведем дело до конца», - сказал политик.