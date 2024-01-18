Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:50

На большой пресс-конференции, состоявшейся накануне, 18 января, в Москве, министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд сенсационных заявлений, связанных с вопросом урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. Выступление Лаврова помогает лучше понять официальную позицию Москвы в вопросах открытия транспортных коммуникаций, связывающих Азербайджан и Нахчыван, а также в целом мирного диалога между Баку и Ереваном, включая вопросы делимитации границ. Глава МИД России однозначно заявил, что достижению мира в регионе Южного Кавказа препятствует именно позиция Армении и «Запада, который ее консультирует».

Для начала обратимся к заявлениям главы МИД РФ о транспортных коммуникациях, связывающих Азербайджан и Нахчыван. Напомнив, что хотя в трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года не было включено словосочетание «Зангезурский коридор», Лавров подтвердил, что, согласно этому же документу, подписанному сторонами, Армения обязалась открыть транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном. И, по словам главы МИД РФ, это обязательство Армения так и не выполнила, хотя и обязана это сделать. «Очень печально, что такая практически выгодная для Армении вещь, как открытие транспортного маршрута через Сюникскую область, до сих пор остается на бумаге», - отметил, в частности, Сергей Лавров. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, именно Ереван выдвигает новые требования во всем, что касается безопасности на пути следования. «Не хотят, чтобы там российские пограничники стояли, хотя это записано и подписано премьер-министром Пашиняном. Не хочет он, чтобы был нейтральный таможенный и пограничный контроль. Только сами, а это противоречит тому, о чем договорились», - отметил Лавров.

Из заявления российского министра можно сделать вывод, что либо существует дополнительный протокол по пункту трехстороннего заявления от 10 ноября, предусматривающий открытие транспортных коммуникаций, которые соединяют Азербайджан и Нахчыван, либо вопрос о том, как именно будут работать коммуникации, устно согласовывался между сторонами в ходе последующих трехсторонних переговоров. Но и в том, и в другом варианте не вызывает сомнений тот факт, что в соответствии с условиями соглашения Армения должна была передать погранично-таможенный контроль над железной и автомобильной дорогами, соединяющими Азербайджан и Нахчыван, нейтральной третьей стране. А именно войскам Федеральной пограничной службы Российской Федерации. Армения же в ответ с упорством, достойным лучшего применения, то отрицает, что брала на себя подобное обязательство, то периодически оправдывается тем, что трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года уже утратило силу. Напомним, что из-за невыполнения Арменией взятых обязательств Азербайджан был вынужден прибегнуть к альтернативному варианту, приступив к реализации проекта строительства новых транспортных коммуникаций вдоль восточного берега приграничной реки Араз, которые проходят через территорию Исламской Республики Иран и соединяются с Нахчываном.

Официальный Тегеран называет эти коммуникации «Аразской дорогой», азербайджанские же эксперты предпочитают термин «Восточно-Зангезурский коридор». Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в этой связи, что Армения готова открыть проходящую по ее территории дорогу, которая соединяет Азербайджан и Нахчыван, но с учетом условий, которые Иран создал для Азербайджана. На что глава МИД России назвал «нелогичным» сравнение Пашиняном транспортных коммуникаций, проходящих через территорию Ирана, с аналогичными коммуникациями, предусмотренными трехсторонней декларацией от 10 ноября 2020 года. Еще один важный момент в недавних заявлениях главы МИД РФ заключается в том, что Москва впервые четко артикулировала, что именно Армения препятствует достижению мира в регионе. По словам Лаврова, Баку готов подписать мирное соглашение с Ереваном в Москве, тогда как позиция Армении в этом отношении остается «неясной». Глава российского МИД подчеркнул, что «руководство Армении прислушивается к советам Запада и избегает подписания мирного соглашения».

«Мы видели: как только Евросоюз, Франция, Германия и США поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы, и по подготовке мирного договора, они тут же стали без приглашения внедряться в эти процессы и играли роль спойлера», — сказал Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства сравнил нынешнюю ситуацию на армяно-азербайджанском треке с ситуацией в Приднестровье в 2003 году, где Российская Федерация также выступала в роли посредника. Тогда, напомним, был согласован «меморандум Козака», однако президент Молдовы позвонил президенту Путину и, по словам Лаврова, сообщил, что Евросоюз запрещает Кишиневу подписывать его. Точно так же, утверждает глава МИД России, «могла быть урегулирована ситуация в Украине, если бы были выполнены Минские договоренности». И, наконец, российский министр иностранных дел выразил открытое недовольство тем, что, «несмотря на достигнутые договоренности», Москва так и не была приглашена на пограничные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Как известно, обе стороны сформировали пограничные комиссии на основе договоренности, достигнутой в ходе раунда мирного диалога, состоявшегося в Брюсселе весной 2023 года. Напомним, что с азербайджанской стороны комиссию возглавляет вице-премьер Шахин Мустафаев, с армянской - его коллега, Мгер Григорян. Пограничные комиссии уже провели несколько встреч на границе двух стран, а следующая, как ожидается, пройдет в конце января. В связи с чем Мгер Григорян сообщил на днях армянским журналистам, что работа над картами будет проведена на совместном заседании комиссий.

И вот теперь глава МИД России сетует на то, что стороны не желают пользоваться услугами Москвы. Он также обратил внимание на то, что глава Евросовета Шарль Мишель уже объявил, что процессом делимитации границ будет заниматься Европейский союз, хотя ни Армения, ни Азербайджан никогда не входили в состав объединения на нынешней территории Европейского союза, у которого, соответственно, не может быть каких-либо карт. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что карты для делимитации границ между Азербайджаном и Арменией находятся только в Москве и хранятся в сейфах Генерального штаба российской армии. Речь идет о военных картах, составленных в 70-х годах прошлого века. И вот теперь Сергей Лавров утверждает, что договаривающиеся стороны получили эти карты «каким-то образом» и, соответственно, не хотят больше пользоваться «услугами» России.

В этой связи уместно напомнить читателям haqqin.az, что Армения предлагает провести делимитацию границ на основе советских военных карт 1975 года, против чего решительно выступает Азербайджан, позиция которого несколько дней назад была детально изложена президентом Ильхамом Алиевым в ходе интервью для местных телеканалов. В частности, глава государства отметил, что отправной точкой отсчета для делимитации границ должен стать либо период создания Азербайджанской Демократической Республики, либо период советизации Азербайджанской Республики. «Если отдать предпочтение хронологической методологии, то давайте посмотрим, какими были карты начала ХХ века, давайте построим работу на этих картах, - предложил, в частности, глава государства. - То есть вы откладываете в сторону карты 60-х, 50-х, 40-х годов и хотите сослаться именно на 1970-е годы. Именно потому, что наши исторические земли уже были переданы им. Поэтому мы решительно возразили и возражаем против этого. К сожалению, не только Армения хочет принять за основу карту 1970-х годов, но и ее новая группировка, то есть «Армения плюс». Наша позиция очень справедлива и логична. Необходимо взять за основу либо политическую методологию, либо хронологию, или же нам не следует в целом строить свою работу на основе какой-то карты».