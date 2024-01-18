В Турции задержали разыскиваемых Азербайджаном лиц

Правоохранительные органы Турции задержали в общей сложности 42 лица, которые были объявлены в розыск по красному уведомлению Интерпола в 12 странах. Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел страны Али Ерликая в своем аккаунте в соцсети Х.

По его словам, подозреваемые были взяты под стражу в результате одновременных рейдов в рамках операции Kafes-31 («Клетка-31») в 13 турецких провинциях.

Глава ведомства добавил, что операция проводилась при координации Главного управления разведки и безопасности, Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью и Департамента Интерпола-Европола МВД Турции.

Подозреваемых разыскивают по запросу Германии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Ирана, Швеции, Финляндии, Казахстана, Кыргызстана, Египта, России, Туркменистана и Узбекистана.

Ерликая сообщил, что задержанные причастны к членству в организованной преступной группировке, незаконной торговле оружием, торговле наркотиками, умышленным убийствам, контрабанде мигрантов, финансовому мошенничеству, грабежам и кражам, подделке официальных документов и уклонению от уплаты налогов.

Министр отметил, что всего с начала текущего года в рамках операции Kafes-31 задержаны 114 человек, разыскиваемых по красному уведомлению Интерпола.