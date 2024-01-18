В России сломался очередной самолет во время рейса
Технические неполадки продолжают преследовать российские авиакомпании, отрезанные санкциями от запчастей.
19 января лайнер Boeing 737 государственного лоукостера «Победа», летевший по маршруту Москва — Кемерово, совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщила транспортная прокуратура.
Посадка произошла в аэропорту Толмачево из-за неисправности. Самолет, на борту которого находились 179 пассажиров, отстранили от полетов.
Это уже восьмой инцидент с самолетом авиакомпании с начала года и седьмой во время рейса за последние семь дней.