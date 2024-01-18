Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана передало еще 70 автомобилей инвалидам Первой Карабахской войны и лицам с инвалидностью в связи с военной службой. Как сообщили в ведомстве, документы на автомобили вручил заместитель министра труда и социальной защиты населения Идаят Абдуллаев.

На мероприятии говорилось о реализации важных социальных программ, связанных с лицами из уязвимых групп населения.

Было отмечено, что с учетом переданных сегодня 70 автомобилей в послевоенный период инвалидам Первой Карабахской войны и лицам с инвалидностью в связи с военной службой предоставлено около 500 автомобилей, в целом за прошедший период лицам из льготной категории передано более 7 600 автомобилей.

В 2023 году семьям шехидов и инвалидам войны было передано 1 500 квартир и частных домов, в послевоенный период - 6 000, за прошедший период - 14 800 квартир и частных домов.