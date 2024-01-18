Альтернативные модели дошкольного образования в Азербайджане

Расширение сферы дошкольного образования и вовлечение в него детей, которые по разным причинам не могут быть охвачены дошкольным образованием, являются основными стратегическими целями Министерства науки и образования.

Для этого Министерство науки и образования планирует внедрить альтернативные модели. Одной из работ в этом направлении является реализуемая впервые пилотная грантовая программа «Организация альтернативных услуг дошкольного образования», сообщили в ведомстве.