Альтернативные модели дошкольного образования в Азербайджане
Расширение сферы дошкольного образования и вовлечение в него детей, которые по разным причинам не могут быть охвачены дошкольным образованием, являются основными стратегическими целями Министерства науки и образования.
Для этого Министерство науки и образования планирует внедрить альтернативные модели. Одной из работ в этом направлении является реализуемая впервые пилотная грантовая программа «Организация альтернативных услуг дошкольного образования», сообщили в ведомстве.
В указанную программу представлено 19 проектов, 16 из них получили гранты. Проекты-победители охватывают в общей сложности 16 регионов и городов, включая Баку, Нахчыван, Астару, Физули, Гёйгель, Ленкорань, Масаллы, Шеки, Ширван и Загаталу.
Основными бенефициарами проектов, которые будут реализованы в течение года, станут дети, по разным причинам не охваченные дошкольным образованием. В рамках проектов детей привлекут к дошкольному образованию с помощью альтернативных моделей образования.
Таблицу с результатами конкурса можно найти, перейдя по ссылке.