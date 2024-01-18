Страсбургский суд поддержал Баку: в Азербайджане не будет ребенка по имени Абульфазлаббас

Европейский суд по правам человека отказался удовлетворить жалобу 34-летн ей гражданки Азербайджана Лейлы Мирьягуб гызы Исмаилзаде , обратившейся в Страсбургский суд из-за отказа правительственных учреждений Азербайджана зарегистрировать имя, выбранное заявительницей для своего новорожденного ребенка.

По мнению европейских судей, Исмаилзаде сама подчинилась требованию национальной инстанции, поменяв имя ребенка на имя Аббас, и посчитали жалобу гражданки Азербайджана необоснованной.

Напомним, что Лейла Исмаилзаде несколько раз пыталась назвать своего сына и зарегистрировать его на имя Абульфазлаббас - имя, распространенное среди шиитов в честь одного из мучеников Кербелы, сводного брата Имама Хусейна. Но правительство отказало Исмаилзаде зарегистрировать это имя, причем в различных его вариациях. Вопрос в том, что это имя не входит в список разрешенных Национальной академией наук Азербайджана имен для регистрации новорожденных.

Исмаилзаде обратилась в Европейский суд по правам человека, заявив, что в ее деле была нарушена 8-я статья Конвенции, гарантирующая право на уважение частной и семейной жизни.

Однако Европейский суд не узрел в этом деле нарушение требований Конвенции.