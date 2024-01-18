Алиев поручил расширить Алятскую СЭЗ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ «О создании и организации деятельности Алятской свободной экономической зоны».
Согласно указу, с территории, находящейся в государственной собственности, относящейся к категории земель промышленного, транспортного, оборонного и др. назначения, земель резервного фонда сельскохозяйственного назначения, расположенных на административных территориях Баку, Гарадагского района и Сальянского района, земельный участок площадью 4312,56 га, предусмотренный для выделения Алятской СЭЗ, определен как территория Алятской свободной экономической зоны.