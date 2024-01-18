Прокуратура заинтересовалась директором Газиевым

Вчера в азербайджанском сегменте интернета распространились видеокадры, на которых директор средней школы №4 в Мингячевире Азер Газиев берет взятки у учителей.

Как сообщили haqqin.az в Центральном Аранском районном управлении образования, по данному факту в школе была проведена проверка, а затем к делу подключилась прокуратура Мингячевира, а также сотрудники Государственной службы финансового контроля при Минфине.

По итогам проверок прокуратура Мингячевира возбудила уголовное дело, по итогам проводящегося расследования будут приняты соответствующие меры.