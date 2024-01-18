Россия подготовит новый план нападения

Цель новой атаки, по сведениям издания, - полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Ссылаясь на источники в ВСУ, Financial Times пишет, что Россия может попытаться оккупировать Харьков и Киев. Конечная цель президента России Владимира Путина остается неизменной – захват всей Украины.

После неудачного контрнаступления летом прошлого года Украина меняет свою тактику и переходит к «активной обороне».

Официальное лицо на Западе сообщило изданию, что эта стратегия предполагает не только удержание линии обороны, но и поиск слабых мест противника, в том числе нанесение авиаударов на дальних расстояниях.

По мнению издания, это позволит Украине укрепить свои силы в этом году и подготовиться к 2025 году, когда украинское контрнаступление будет иметь больше шансов на успех. Сильнейшие союзники Украины также поддерживают переход Киева к стратегии «активной обороны».