ХАМАС на приеме в МИД России

Делегация палестинского движения ХАМАС встретилась в Москве с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым. Об этом говорится в заявлении ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале движения.

"Делегация ХАМАС высоко оценивает дипломатические усилия России, а также официальную и народную российскую гуманитарную помощь, предоставляемую палестинскому народу в секторе Газа", - отмечается в заявлении.