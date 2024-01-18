Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:38

Запад можно много и справедливо ругать – благо есть за что. Но в том, что касается финансов, этот самый Запад максимально педантичен и последователен, особенно если речь заходит об их конфискации в свою пользу. Яркий пример тому – отчуждение у России $300 миллиардов ее замороженных активов. Практически одновременно США и Евросоюз приступили к поиску решения проблемы использования замороженных российских активов, руководствуясь соображением, что «Россия должна оплатить расходы и убытки от развязанной ею войны в Украине». Нестройные возражения насчет того, что это «подорвет доверие к финансовым институтам» и нарушит священный принцип неприкосновенности частной собственности, были отметены с ходу и без особых дискуссий.

Во-первых, психологический барьер в отношении частной собственности был преодолен еще в прошлом году, когда началась конфискация имущества у российских олигархов. А, во-вторых, это не совсем частная собственность - это активы государства агрессора. А в отношении его особый политес с юридическими нормами соблюдать нет никакой необходимости. Нарушил правила игры, заступил за красные линии – плати. Еще быстрее к консенсусу по данному вопросу пришли республиканцы и демократы в США. Во всяком случае, нынешняя администрация прямо поддерживает эту идею, а позиция конгрессменов заключается в следующем: предоставьте нам хорошее обоснование, и мы тоже возражать не будем. Таким образом, конфискация российских активов вполне может стать компромиссом между республиканцами и демократами по вопросу помощи Украине. Если его удастся решить за чужой счет, то вряд ли кто будет сильно возражать. Столкнувшись с такими реалиями «нравов в капиталистических джунглях», Москва поначалу пыталась возражать. Мол, «мы примем жесткие ответные меры», и вообще негативные последствия для Запада, коли он на такое решится, будут неисчислимы и ужасны. Что на оппонентов Москвы не произвело ровным счетом никакого впечатления. Выйдя из сотворенного российской стороной газового кризиса зимы 2022-2023 года, они наконец-то избавились от комплекса страха перед Россией. И начали более скептически и трезво оценивать ее возможности, особенно в той их части, которая касается экономики и финансов.

Отрезвление пришло и в Москву. Хотя публично российские чиновники грозят жесткими ответными мерами и планируют судиться, если $300 миллиардов суверенных активов будут изъяты и переданы Украине, на деле в Москве полагают, что резервы уже де-факто потеряны, и власти РФ вряд ли смогут воспрепятствовать конфискации. Нет, иски в суд Москва, конечно, подаст, но этот шаг будет носить скорее ритуальный, чем практический характер. Даже если Россия в ответ решится на национализацию всего имущества западных компаний, находящегося на ее территории, 300 миллиардов есть 300 миллиардов, на компенсацию вполне хватит. И уж тем более тех же американцев не смущает угроза разрыва дипломатических отношений с РФ, чем уже пригрозила Москва – там и разрывать особо нечего, поскольку дипломатическое присутствие России в США сокращено до предела. Сегодня фактически в Вашингтоне сидит одинокий посол Антонов с секретарем, на чем дипломатия и заканчивается. Для срочных и оперативных контактов есть свои каналы, а потому риски на самом деле минимальны, если вообще есть. Это не составляет особой проблемы и для Евросоюза.