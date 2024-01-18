Китай не будет играть роль посредника между Россией и Украиной в ближайшее время, поскольку приоритетом Пекина остается сохранение стабильного союза с Москвой, заявил посол Австралии в США Кевин Радд.

«Если Си Цзиньпин посмотрит на мир, посмотрит на Россию, он увидит соседнее государство, с которым у него огромная общая граница и с которым у него были неровные отношения со времен китайско-советского раскола в 1959 году… Любой, кто думает, что Си Цзиньпин променяет это на игру в «счастливые семьи» в Украине, ошибается», — сказал бывший премьер-министр Австралии в интервью Politico в Давосе.

В будущем ситуация может измениться, о чем свидетельствует назначение Китаем специального посланника в Украине, но это вряд ли произойдет в ближайшее время, поскольку основной задачей Пекина на данный момент является сохранение «благожелательных, поддерживающих и полезных отношений» с Москвой, считает Радд.