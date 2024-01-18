Детей героев, павших за Карабах, собрали в Шахдаге фото
В туристическом центре «Шахдаг» при Государственном агентстве по туризму проведено мероприятие для проживающих в Баку и Апшеронском полуострове членов семей шехидов Отечественной войны.
В рамках проекта «Мой отец-герой, мой сын-герой» члены семей около 200 шехидов Отечественной войны воспользовались услугами комплекса «Шахдаг».
В ходе 3-дневного мероприятия для участников была организована экскурсия на территории комплекса, предоставлена возможность пользоваться различными аттракционами, канатными дорогами, услугами инструкторов, а также организованы музыкально-развлекательные программы с участием известных исполнителей.
Также для юных посетителей были проведены интерактивные игры, мастер-классы по раскрашиванию деревянных фигур и кулинарии.
Цель проведения мероприятия – подарить приятные и памятные дни детям героев, отдавших свои жизни за территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана.
Отметим, что подобное социально-ориентированное мероприятие проводится в «Шахдаге» уже в четвертый раз. В 2024 году проект продолжится еще двумя встречами.