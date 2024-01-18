Суд вынес решение автору шутки о петухах

Замоскворецкий суд Москвы приговорил президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош»Усмана Баратова к двум месяцам ареста за пост со словами «верните петухов с фронта!» Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по столице.

«В ходе допроса Баратов вину не признал. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая», – сказано в сообщении ведомства.

17 января Баратов прокомментировал нехватку яиц картинкой с курицами и подписью, оскорбительной для военных РФ. Военные обратились к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания. Позднее он поручил возбудить уголовное дело.