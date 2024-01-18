Спецназ и морская пехота Азербайджана и Казахстана проведут совместные учения фото

Согласно плану совместных действий, подписанному между Минобороны Азербайджана и Казахстана, с участием морских пехотинцев и спецназовцев ВМС обеих стран будут проведены тактические учения «Бірлестік-2024» (Единение).

Информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.

В ходе учений будут отработаны освобождение острова, оккупированного террористами, и другие задачи.

Учения пройдут в Казахстане в июле.