Спецназ и морская пехота Азербайджана и Казахстана проведут совместные учения фото
Согласно плану совместных действий, подписанному между Минобороны Азербайджана и Казахстана, с участием морских пехотинцев и спецназовцев ВМС обеих стран будут проведены тактические учения «Бірлестік-2024» (Единение).
Информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.
В ходе учений будут отработаны освобождение острова, оккупированного террористами, и другие задачи.
Учения пройдут в Казахстане в июле.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!