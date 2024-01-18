Великобритания успешно испытала лазерное оружие

Испытания проводились на Гебридском полигоне Минобороны США, и комплекс поразил несколько воздушных целей.

Дальность действия DragonFire засекречена. В Минобороны Великобритании лишь указали, что комплекс представляет собой средство поражения целей в пределах прямой видимости, способное наносить удар "по любой видимой цели".

"Испытания продемонстрировали способность комплекса поражать воздушные цели на соответствующих дальностях, что является важным шагом на пути к принятию этой технологии на вооружение. Сухопутные войска и ВМС Великобритании рассматривают использование этого оружия в рамках своих возможностей ПВО", - говорится в сообщении.

Стоимость одного выстрела из лазерного оружия DragonFire обычно составляет менее 10 фунтов, при этом за 10 секунд выделяется столько же тепла, сколько за час использования обычного обогревателя, указали в ведомстве.

Стоимость ракеты Sea Viper, которой британские силы ранее поразили беспилотники в Красном море, составляет около 1 млн фунтов.