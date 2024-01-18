Генпрокурор Кямран Алиев провел оперативное совещание

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в пятницу провел расширенное оперативное совещание, посвященное мерам, принятым Главным управлением по борьбе с коррупцией в сфере противодействия коррупции в 2023 году, и обсуждению предстоящих задач.

Согласно информации Генпрокуратуры, в 2023 году в управление поступило 10 897 обращений от граждан по фактам коррупции. За отчетный период в Главном управлении были рассмотрены 382 обращения и иные сведения как материалы уголовного дела, по 301 материалу возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса, по 81 - приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Оперативными структурами возбуждено 158 уголовных дел, по результатам 49 оперативно-розыскных мероприятий задержаны 56 лиц, совершивших коррупционные преступления, также задержаны 30 разыскиваемых лиц.

Главным управлением направлены в суды для рассмотрения 224 уголовных дела в отношении 336 лиц. По этим делам в отношении 80 юридических лиц проведено досудебное производство по применению уголовно-правовых мер, юридические лица и их руководители привлечены к судебной ответственности. По абсолютному большинству уголовных дел, направленных в суды, были вынесены обвинительные приговоры. Из уголовных дел, расследование по которым завершено, в суды по тяжким преступлениям направлено 114 дел в отношении 211 лиц, в военные - 8 дел в отношении 12 лиц, в районные (городские) суды -102 уголовных дела в отношении 113 лиц.

Главное управление по борьбе с коррупцией в 2023 году обеспечило возмещение материального ущерба на 36,118 млн манатов из 91,555 млн манатов, причиненного имуществу. Кроме того, в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечена выплата дополнительно в госбюджет средств на почти 1,85 млн манатов лицами, освобожденными от уголовной ответственности. Полностью возмещен материальный ущерб на 13,926 млн манатов, причиненный чужому имуществу по прекращенным уголовным делам.