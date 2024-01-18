Экологи: каспийский тюлень на грани вымирания

Популяция эндемика Каспийского моря, каспийского тюленя (нерпы), оказалась в критическом состоянии, восстановить ее в ближайшее время вряд ли удастся. «Коммерсант» сообщает, что об этом заявили эксперты российского национального фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас».

В рамках программы с апреля по декабрь 2023 года было проведено шесть экспедиций в районы сезонной концентрации и нагула тюленя. В ходе проведенных в апреле-декабре прошлого года экспедиций ученые собрали сведения о численности, возрастной и половой структурах популяции тюленя. «Обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания и полное отсутствие на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период»,— говорится в сообщении фонда.

По данным, полученным с четырех стационарных фотоловушек в разных частях острова Малый Жемчужный, на нем была зарегистрирована всего одна особь. Результаты учета показали, что средний возраст погибших особей — 7,7 года, что указывает на увеличение смертности молодых особей, включая беременных самок.

«Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время»,— приводит фонд слова кандидата биологических наук, доцента Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета Алимурада Гаджиева.

Основной версией гибели каспийских тюленей, по мнению научной группы, является их заражение высокопатогенным птичьим гриппом.