50 лет за оскорбление монархии

«Коммерсант» передает, что Тирахот — 30-летний продавец одежды и политический активист — был арестован в 2021 году. В прошлом году он был приговорен к 28 годам тюрьмы за оскорбление монархии в постах в Facebook. Теперь апелляционный суд счел его виновным в еще нескольких подобных оскорблениях и увеличил срок до 50 лет.

В правозащитной организации «Тайские юристы за права человека» отметили, что это рекордный приговор по закону об оскорблении королевского величества в Таиланде.

В последние годы в Таиланде по таким делам были вынесены приговоры нескольким сотням человек. По мнению правозащитников, закон об оскорблении королевского величества с огромными сроками является анахронизмом и используется властями Таиланда для борьбы с политическими противниками.