России — санкции, Украине — помощь

По данным агентства, обсуждение новых санкций прошло 17 января на встрече послов европейских государств. По словам источников, новые санкции против России будут заключаться в усилении торговых ограничений, расширении черных списков и усилении контроля за обходом Россией санкций через третьи страны и компании внутри ЕС.

Европейский союз начал обсуждение нового пакета санкций против России. 13-й пакет планируется утвердить к 24 февраля — второй годовщине вторжения России в Украину, сообщает Bloomberg.

Однако, отмечает агентство, новые санкции могут не успеть принять к 24 февраля, поскольку на согласование 12-го пакета у ЕС ушло несколько недель переговоров.

Также в ходе встречи послы государств обсуждали новый формат помощи Украине. Уточняется, что случае отсутствия общего консенсуса 27 стран Евросоюза по выделению средств Украине, ЕС планирует заключать договоры на помощь Киеву индивидуально, в обход Венгрии.

В декабре 2023 года Венгрия заблокировала выделение помощи Украине в €50 млрд. Венгерские власти заявили, что готовы снять вето в обмен на разморозку ЕС обещанных стране €30 млрд. Еврокомиссия разблокировала для Венгрии €10,2 млрд по линии политики сплочения, а оставшуюся сумму пообещала разблокировать при устранении Венгрией нарушения принципов верховенства права.