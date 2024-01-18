Представитель президента об отношениях Азербайджана и Франции

Впервые в истории отношений Азербайджана с зарубежными государствами какая-то страна принимает «такое количество предвзятых резолюций, которые не основаны на наших двусторонних отношениях, а принимаются под давлением армянской диаспоры». Об этом в интервью французской Le Monde заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Осудив акт вандализма, совершенный в декабре прошлого года в отношении установленного в 2017 году во французском Эвиане памятника азербайджанской поэтессе XIX века Хуршудбану Натаван, представитель президента заявил, что сжигание Францией культурных мостов с Азербайджаном – самое последнее дело.

Эльчин Амирбеков указал на вызывающее недоумение и глубокое разочарование безрассудное поведение Франции в отношении Азербайджана.

В публикации французской газеты, посвященной дипломатическому кризису между Парижем и Баку, упоминается и призыв Милли Меджлиса к правительству Азербайджана прервать все экономические связи с Францией в качестве протестной реакции на принятую 17 января Сенатом Франции очередную антиазербайджанскую резолюцию.