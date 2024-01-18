Страны Балтии создают «линии обороны» на границе с Россией

Соглашение подразумевает, что в ближайшие годы Эстония, Латвия и Литва построят на своих границах различные оборонительные сооружения, целью которых будет «сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы».

Эстония, Латвия и Литва создадут «линию обороны» вдоль восточной границы. Об этом министры обороны балтийских стран договорились на встрече в Риге, сообщает Минобороны Эстонии.

«Война России в Украине показала, что помимо техники, боеприпасов и живой силы для защиты Эстонии необходимы оборонительные сооружения на границе», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, добавив, что целью оборонительных сооружений станет предотвращение военного конфликта в регионе.

Как пишет издание Postimess, Эстония на восточной границе построит линию обороны, состоящую примерно из 600 бетонных бункеров. Большинство бункеров будет построено в Ида-Вирумааа (граничит на севере и востоке с Россией) и на юго-востоке Эстонии, некоторые также будут размещены у Чудского озера. Предполагается, что бункеры защитят военных от огня противника и осколков снарядов. Каждый будет будет рассчитан на 10 человек. Размер бункера составит 30-35 квадратных метров.

«Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию для России как можно выше», — заявил советник вице-канцлера эстонского министерства обороны Кайдо Тийтус.