Азербайджан cдал, Уганда подхватила

Отдел информации 19:16

В Кампале, столице Уганды, завершает свою работу 19-й саммит Движения неприсоединения. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на африканские СМИ, накануне, 18 января, началась встреча министров иностранных дел движения. Азербайджан на встрече представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Согласно информации, размещенной в социальной сети МИД Азербайджана, Байрамов встретился с президентом Уганды Ювери Кагутой Мусевени.

На встрече обсуждалась повестка многостороннего сотрудничества двух стран и дальнейшие планы в рамках тройки Движения неприсоединения. Отметим, что председательство в Движении неприсоединения было передано от Азербайджана Уганде. При этом Баку был включен в «председательскую тройку» Движения. Министерскую встречу открыла Джессика Алупо, вице-президент Уганды. До этого состоялась встреча старших должностных лиц Движения неприсоединения, на которой были доработаны итоговый документ и декларация саммита. На встрече широко обсуждалась ситуация в секторе Газа. Министры государств-членов Движения неприсоединения приняли итоговый документ саммита, а также Кампальскую декларацию и заявление по Палестине на министерском уровне, и предоставили их на рассмотрение глав государств и правительств.