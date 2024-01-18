Турция сократила поставки товаров в Россию

В октябре и ноябре 2023 года турецкие экспортеры стали сокращать поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться РФ в военных целях. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Турецкого института статистики (TurkStat).

По словам журналистов, турецкие поставщики снизили число поставок в Россию электроники, чипов, оптических прицелов, полупроводников, печатных плат и аппаратуры для связи и навигации.

Издание подчеркивает, что сокращение экспорта во многом связано с риском попадания Турции под вторичные санкции США и ряда других государств, включая страны Евросоюза и Великобритании.

Накануне также стало известно, что из-за опасений перед санкциями турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими компаниями.