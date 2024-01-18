В Минтруда обсудили итоги работы за 2023 год и планы на будущее

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялось заседание коллегии, где обсудили итоги проделанной работы в сфере труда, занятости и социальной защиты за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, благодаря реализации пакета социальных реформ в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева в прошлом году удалось добиться роста размеров социальных выплат населению, заявил министр Сахиль Бабаев.

На заседании было отмечено, что в прошлом году на пенсионные выплаты было направлено 5,7 млрд манатов. Выплаты пособий коснулись 491 тыс. человек, президентской пенсии - 378 тыс. человек. Среднемесячная сумма адресной государственной социальной помощи на семью составила 487 манатов.

Коллегия министерства решила увеличить на 20% (сроком на три года) расходы на подготовку каждого абитуриента в профессиональных учебных заведениях, ответственных за организацию процесса профессиональной подготовки кадров на освобожденных от оккупации территориях.