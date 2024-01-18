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Украина потеряла надежду на скорую победу в войне с Россией и готовится к долгой войне. 2024-й станет годом стратегической украинской обороны без попыток значительного наступления, пишет Financial Times. «Эту реальность признали в Киеве, где в начале декабря президент Владимир Зеленский заявил, что наступил «новый этап». После того как его войска не смогли отвоевать большие территории на юге, как планировалось, он приказал армии построить новые укрепления вдоль ключевых сегментов своей 1000-километровой линии фронта, сигнализируя о переходе от наступательной к оборонительной позиции», — говорится в публикации британского издания.

FT приводит мнение неназванного западного чиновника, который объяснил стратегию «активной обороны»: удержание оборонительных рубежей и поиск слабых мест противника в сочетании с воздушными ударами большой дальности. В теории это позволит Украине «нарастить свои силы» в этом году, чтобы уже в 2025 году попытаться снова пойти в контрнаступление с большими шансами. Однако судьбу Украины также определят проблемы с западной военной помощью и в целом готовностью Запада поддерживать Украину в ее борьбе, отмечает издание. Между тем именно Россия уже три месяца ведет масштабное наступление с целью окружить Авдеевку, чтобы в конце концов захватить всю Донецкую область Украины. В декабре 2023 года россияне таки смогли захватить поле каменных обломков, где когда-то существовал город Марьинка. «Это нашествие россиян заставило Украину занять более оборонительную позицию - стратегию, которую поддерживают сильнейшие союзники Киева», - пишет FT. Минобороны Эстонии опубликовало отчет в декабре, в котором говорится, что Украина должна перейти к «стратегической обороне», чтобы дать себе и своим союзникам время для создания промышленной базы и подготовки резервов для возобновления наступления в 2025 году. США также настаивают на более консервативном подходе. Вместо наземных наступательных действий основное внимание будет уделено удержанию территории, которая есть сейчас, укреплению позиций и увеличению запасов и сил в ближайшие месяцы.