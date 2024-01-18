Российский предприниматель, экс-владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович «втайне» обратился в одну из московских больниц с жалобой на боли в сердце, утверждает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

По их словам, при обращении к врачам бизнесмен, которого сопровождал телохранитель, использовал псевдоним, чтобы не афишировать свой визит в Москву, лицо плотно закрывал шарфом и надел солнцезащитные очки.

«Среди посещенных врачей — кардиолог», — утверждается в публикации.