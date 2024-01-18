Западные дипломаты едут в Ереван, но не в Баку. В чем причина? главное на этот час

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Спецредставитель Евросоюза по региону Южного Кавказа Тойво Клаар завершил свой визит в Ереван, но не посетил Баку.

Как сообщили в офисе дипломата, причина заключается в том, что в настоящее время в Азербайджане проводится предвыборная кампания.

Тойво Клаар не прилетел в Баку

«Как вы знаете, в Азербайджане сейчас период предвыборной кампании, поэтому визит в Баку на данный момент не планируется. Но спецпредставитель ЕС находится в тесном контакте и регулярно общается и с руководством Азербайджана», - сообщили в офисе Клаара.

При этом в ходе предыдущих визитов Клаар, как правило, в Баку приезжал.

В Ереване дипломат встретился с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном. В настоящее время в его миссию входят вопросы организации процесса мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Евросоюза.

Вслед за Тойво Клааром в Ереван прибыл специальный представитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Ксавье Коломина.

На встрече с премьер-министром Николом Пашиняном 19 января Коломина обсудил вопросы сотрудничества между Арменией и НАТО, обеспечения мира и безопасности в регионе. Визит в Баку в программе Коломина не предусмотрен: можно предположить, что это также связано с проведением предвыборной кампании в Азербайджане.

И Коломина не доехал до Баку

Напомним, что несколько дней назад Ереван посетил специальный представитель США на переговорах по Кавказу Луис Боно. Главной целью его визита была организация встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне, переговоры по вопросам разработки и подписания мирного договора.

И Боно не приехал в Баку после Еревана, хотя для организации вашингтонских переговоров требовалось также провести переговоры с азербайджанской стороной.

Официальные источники не объяснили причины, по которой американский дипломат не совершил визит в Баку.

До этого Луис Боно ограничился лишь Ереваном

Изначально было ясно, что Азербайджан не будет активно вести переговоры о подготовке мирного договора с Арменией в преддверии президентских выборов, назначенных на 7 февраля. Оживления переговоров в той или иной форме можно ожидать лишь после выборов.