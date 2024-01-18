Западные дипломаты едут в Ереван, но не в Баку. В чем причина? главное на этот час
Спецредставитель Евросоюза по региону Южного Кавказа Тойво Клаар завершил свой визит в Ереван, но не посетил Баку.
Как сообщили в офисе дипломата, причина заключается в том, что в настоящее время в Азербайджане проводится предвыборная кампания.
«Как вы знаете, в Азербайджане сейчас период предвыборной кампании, поэтому визит в Баку на данный момент не планируется. Но спецпредставитель ЕС находится в тесном контакте и регулярно общается и с руководством Азербайджана», - сообщили в офисе Клаара.
При этом в ходе предыдущих визитов Клаар, как правило, в Баку приезжал.
В Ереване дипломат встретился с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном. В настоящее время в его миссию входят вопросы организации процесса мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Евросоюза.
Вслед за Тойво Клааром в Ереван прибыл специальный представитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Ксавье Коломина.
На встрече с премьер-министром Николом Пашиняном 19 января Коломина обсудил вопросы сотрудничества между Арменией и НАТО, обеспечения мира и безопасности в регионе. Визит в Баку в программе Коломина не предусмотрен: можно предположить, что это также связано с проведением предвыборной кампании в Азербайджане.
Напомним, что несколько дней назад Ереван посетил специальный представитель США на переговорах по Кавказу Луис Боно. Главной целью его визита была организация встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне, переговоры по вопросам разработки и подписания мирного договора.
И Боно не приехал в Баку после Еревана, хотя для организации вашингтонских переговоров требовалось также провести переговоры с азербайджанской стороной.
Официальные источники не объяснили причины, по которой американский дипломат не совершил визит в Баку.
Изначально было ясно, что Азербайджан не будет активно вести переговоры о подготовке мирного договора с Арменией в преддверии президентских выборов, назначенных на 7 февраля. Оживления переговоров в той или иной форме можно ожидать лишь после выборов.