Как сообщили в офисе дипломата, причина заключается в том, что в настоящее время в Азербайджане проводится предвыборная кампания.

Спецредставитель Евросоюза по региону Южного Кавказа Тойво Клаар завершил свой визит в Ереван, но не посетил Баку.

«Как вы знаете, в Азербайджане сейчас период предвыборной кампании, поэтому визит в Баку на данный момент не планируется. Но спецпредставитель ЕС находится в тесном контакте и регулярно общается и с руководством Азербайджана», - сообщили в офисе Клаара.

При этом в ходе предыдущих визитов Клаар, как правило, в Баку приезжал.

В Ереване дипломат встретился с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном. В настоящее время в его миссию входят вопросы организации процесса мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Евросоюза.

Вслед за Тойво Клааром в Ереван прибыл специальный представитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Ксавье Коломина.

На встрече с премьер-министром Николом Пашиняном 19 января Коломина обсудил вопросы сотрудничества между Арменией и НАТО, обеспечения мира и безопасности в регионе. Визит в Баку в программе Коломина не предусмотрен: можно предположить, что это также связано с проведением предвыборной кампании в Азербайджане.