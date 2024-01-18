Суд над Бахтияром Гаджиевым: от насилия над женщинами до детей капитана Гранта

Как сообщает haqqın.az, в состоявшемся в пятницу заседании под председательством судьи Али Мамедова приняли участие представители посольств США, Германии и Франции, правозащитники и представители прессы. В ходе заседания сам Бахтияр Гаджиев и его адвокаты представили несколько ходатайств. В первую очередь обвиняемый потребовал, чтобы его вывели из стеклянной кабины и посадили рядом с защитниками.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева.

Представитель потерпевшей стороны Севда Магеррамова попросила отклонить ходатайство: «Одно из обвинений против Гаджиева связано с насилием над женщинами. Я боюсь за свою жизнь».

Суд счел ходатайство необоснованным и отклонил его.

Адвокаты заявили, что обвинения против Гаджиева, такие как уклонение от уплаты налогов, контрабанда, легализация средств, полученных преступным путем, были выдвинуты на основании анонимного электронного письма: не выяснено, кто был его автором.

«Они написали, что я получил грант в 200 тысяч манатов. На эти средства якобы хотел подготовить переворот. Не было никаких оснований задерживать меня из-за такого», - сказал Гаджиев.

Прокурор и судья предупредили Гаджиева, что общаться ему дозволено только с участниками процесса.

Позже обсуждалось ходатайство адвоката Гаджиева Эльчина Садыгова о переводе его подзащитного под домашний арест. Сам подсудимый также настаивал на этом. Однако суд счел ходатайство необоснованным и не удовлетворил его.

Позже Гаджиев потребовал, чтобы судебные заседания проводились два раза в неделю для их быстрого завершения. Последнее ходатайство защиты связано с исключением некоторых документов из списка доказательств. Адвокат Садыгов заявил, что эти документы анонимны и не имеют проверенного источника.

Прокурор сообщил, что этот вопрос обсуждался на подготовительном заседании: «Эти документы получены по процессуальным правилам. Без их изучения невозможно вынести окончательное заключение».

Суд решил, что ходатайство будет рассмотрено после исследования доказательств.

Очередное заседание суда состоится 2 февраля.