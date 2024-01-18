Президент Таджикистана поручил сократить «гаишников»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о сокращении на 30 процентов работников Госавтоинспекции. Об этом сообщает «Радио Озоди».

Указ подписан президентом 19 января и уже опубликован на официальном сайте главы государства.

Издание отмечает, что в адрес правительства Таджикистана было много критики, что работникам Госавтоинспекции предоставлено много свободы, и они могли делать все, что захотят, брать взятки у водителей при любом удобном случае.

Численность сотрудников Госавтоинспекции в Таджикистане власти никогда не оглашали, неизвестно, насколько меньше станет инспекторов на дорогах.