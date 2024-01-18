Граждане Азербайджана приобрели в Турции 832 объекта недвижимости не наша статистика
Статистическое управление Турции обнародовало данные о приобретенной иностранными гражданами недвижимости в 2023 году. Согласно статистике, данный показатель резко снизился. В общей сложности за год гражданам зарубежных стран было продано всего 35 тысяч объектов недвижимости. Это на 48,1 процента меньше, чем в 2022 году.
За последний год все больший интерес к недвижимости в Турции проявляют граждане России, к слову, лидирующие в списке. Статистическое управление сообщает, что в 2023 году россияне приобрели в стране 10 тысяч 560 единиц недвижимости. Второе место «досталось» гражданам Ирана - 4 тысяч 272 объекта недвижимости.
Граждане Ирака находятся на 3-м месте с 1917 объектами недвижимости, Украины - на 4-м с 1720 объектами недвижимости. Далее следуют граждане Казахстана, которые приобрели 1440 объектов недвижимости. Немцы находятся на 6-м месте с 1363 объектами недвижимости, а граждане Азербайджана - на 7-м месте: они приобрели 832 объекта недвижимости. Среди топ-20 стран списка последнее место занимают граждане Йемена (333).
Отметим, что в 2022 году граждане Азербайджана приобрели в Турции 1330 объектов недвижимости. 16 тысяч 312 квартир в том же году купили россияне.