Статистическое управление Турции обнародовало данные о приобретенной иностранными гражданами недвижимости в 2023 году. Согласно статистике, данный показатель резко снизился. В общей сложности за год гражданам зарубежных стран было продано всего 35 тысяч объектов недвижимости. Это на 48,1 процента меньше, чем в 2022 году.

За последний год все больший интерес к недвижимости в Турции проявляют граждане России, к слову, лидирующие в списке. Статистическое управление сообщает, что в 2023 году россияне приобрели в стране 10 тысяч 560 единиц недвижимости. Второе место «досталось» гражданам Ирана - 4 тысяч 272 объекта недвижимости.