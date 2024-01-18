За поставки чипов в Россию: США арестовали американо-израильского бизнесмена

The Jerusalem Post сообщает, что Илья Кан, 66 лет, поставлял товары двойного назначения научно-производственному центру «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «ЭЛВИС»), который является одним из ведущих центров проектирования микросхем в России. Делал он это и после того, как США ввели санкции против НПЦ «ЭЛВИС», который, по их данным, сотрудничает с ФСБ.

США арестовали бизнесмена, который в обход санкций поставлял в Россию американские микросхемы и другую высокотехнологическую продукцию. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Согласно совместному расследованию министерств юстиции и торговли США, через две свои американские компании, Senesys Incorporated и Sensor Design Association, занимающиеся «разработкой программного обеспечения в сфере безопасности», Кан отправил НПЦ «ЭЛВИС» тысячи микроконтроллеров, сетевых плат и радиочастотный передатчик. Он работал с российской организацией и до войны в Украине, однако продолжал сотрудничество после ее внесения в санкционный список в марте 2022 года за предполагаемую роль в содействии вторжению России в Украину.

Согласно предъявленному Кану обвинению, для обхода запрета он пользовался услугами гонконгской судоходной компании. Когда закупать запрещенные к экспорту товары в США стало проблематично, он продолжал поставлять НПЦ «ЭЛВИС» полупроводники тайваньского производства. После того как тайваньская компания отказалась продавать их для России, Кан разработал план по доставке компонентов в США, чтобы затем реэкспортировать их в Москву.

«Кан также использовал Гонконг и другие места по всему миру в качестве перевалочных пунктов, чтобы обойти экспортные правила США и скрыть конечных российских получателей», – говорится в обвинении.