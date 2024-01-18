«Анархо-капиталист» в Альпах. Бензопила, как и мафия, остались дома с миру по нитке - голому рубашка

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

Одним из иностранных лидеров, которые привлекли наибольшее внимание на нынешнем Всемирном экономическом форуме в Давосе, стал аргентинский президент Хавьер Милей. Называющий себя «анархо-капиталистом», он выступил в среду с эмоциональной ультра-либеральной речью, в которой заявил, что «западному миру угрожает опасность». Она, по словам Милея, состоит в том, что проповедуемые Западом ценности неизбежно ведут к социализму, а, значит, к нищете.

Милей на форуме в Давосе получил заявки об интервью от 60 политиков, экспертов и журналистов и извинился, что не может их всех удовлетворить. С чем же связан такой интерес к нему и почему haqqin.az с самого начала появления на политической сцене этого довольно эксцентричного политика стал следить за его первыми шагами?

Милей оказался в центре внимания Давосского форума

Милей является, может быть, единственным лидером, задумавшим полностью перекроить экономику своей страны (третью по величине в Латинской Америке), которая в течение десятилетий не могла выбраться из экономической ямы и сейчас переживает один из самых глубоких кризисов в своей истории. Инфляция в прошлом году там составила 211 процентов, что даже выше, чем в распятой адептами «социализма 21 века» Венесуэле. Экономический спад достиг в 2023 году 2.7 процента. 40 процентов аргентинцев оказались за чертой бедности.

Милей круто принялся за осуществление своего радикального плана. 48 часов спустя после принятия присяги 10 декабря он объявил о мерах по снижению государственных расходов на 3 процента ВНП. Новое правительство девальвировало песо более чем на 50 процентов, ликвидировало огромную массу субсидий и закрыло 9 из 18 министерств страны. А еще через неделю Милей объявил о том, что значительное число государственных компаний (в том числе такая крупная авиакомпания как Aerolineas Argentinas) будут приватизированы, контроль за ценами будет полностью устранен, а законы, регулирующие рынок труда, реформированы.

В этом и заключается ультра-либеральный проект Милея: вся власть - частнику, государству приказано сушить весла. О том, насколько жизнеспособна такая концепция, спорят экономисты во всем мире. В это время авторитарные лидеры в других странах берут прямо противоположный курс на максимальную концентрацию власти в руках государства. Их результаты никого совсем не впечатляют, и мир страшно интересует - а смогут ли победить сторонники противоположной модели?

Ведущие мировые кредиторы с пониманием отнеслись к революции Милея. Делегация Международного валютного фонда на прошлой неделе посетила Буэнос-Айрес и разблокировала 4.7 миллиарда долларов из общей суммы в 44 миллиардов, которую Аргентина задолжала МВФ. В Давосе Милей провел переговоры с главой Всемирного банка Кристалиной Георгиевой, и та благословила его на дальнейшие реформы по экономии ресурсов.

Общество крайне недовольно радикальными реформами Милея. В этом «закавыка», как говорил президент Борис Ельцин

Сам президент также показал пример - он прибыл в Швейцарию на обычном коммерческом самолете, а не на президентском лайнере, что, по словам его помощников, позволило сэкономить 300 тысяч долларов.

Мир, одним словом, одобрил курс нового президента Аргентины. А вот в его собственной стране совсем другие настроения, и там Милей может вновь поднять над собой урчащую бензопилу, как это он делал во время предвыборных ралли.

Общество крайне недовольно его радикальными реформами. В этом «закавыка», как говорил президент Борис Ельцин, и она очень быстро, как и в других странах, проводящих модернизацию, встряла между властью и населением.

Как пишет влиятельный журнал Economist, врачи возненавидели новые требования о том, чтобы они выписывали дженерики. Деятели искусства возмущены тем, что власти в целях экономии закрыли Национальный институт театра. Производители сахара исключительно недовольны планами убрать всякие импортные барьеры. Футбольные клубы пытаются избежать планов по превращению их в маленькие компании.

Но больше всего стратегии правительства противостоят влиятельные аргентинские профсоюзы. Крупнейший синдикат — Confederacion General de Labor призвал к проведению 24 января всеобщей национальной забастовки. Таким образом, в Аргентине будет поставлен некий рекорд: Хавьер Милей получит первую мощную забастовку всего через 44 дней после вступления в должность — до этого забастовки начинались в среднем через 692 дня после инаугурации нового президента.

Самым могущественным в Аргентине является профсоюз водителей грузового транспорта, который действует как семейная компания с многолетними корнями, построенная на мафиозных принципах

Трейд Юнионы — одни из главных врагов Милея, которые он намерен покорить. Самым могущественным в стране является профсоюз водителей грузового транспорта, который действует как семейная компания с многолетними корнями, построенная на мафиозных принципах. Глава семейства Уго Мойано управляет профсоюзом уже 36 лет. Его старший сын также состоит в руководстве профсоюза. Другой сын и дочь — в совете директоров.

У семьи свой футбольный клуб и своя политическая партия. Мойано и его родственников неоднократно пытались осудить за отмывание денег, коррупцию и мошенничество, но все было безрезультатно - в течение десятилетий они оставались неприкосновенными. 

В случае клинча с правительством семья может без особого труда парализовать доставку продовольствия и горючего в стране. И таким образом существующая каста, которую кандидат в президенты Хавьер Милей грозился бензопилой порубить в капусту, может нанести ему смертельный удар. А его политические позиции прочными не назовешь - в местном Конгрессе у него меньшинство и даже при поддержке правоцентристских партий ему не удастся выйти в дамки.

Милей между тем никак не намерен сдавать назад. Он говорит, что правительство только начало свою работу и сейчас намерен направить в Конгресс другой билль, с тем чтобы устранить «160 абсурдных правил и регулирований». Президент говорит, что единственный путь к радикальному оздоровлению разодранной экономической структуры Аргентины — это «разоружить ее» и «лишить преступную касту всяких ресурсов». Но этому будет яростно сопротивляться Майано, его потомство и вся существующая в стране «социалистическая власть», которая прекрасно себя чувствовала в условиях коррупции и воровства.  В каждой стране - своя мафия, и часто она бывает непобедимой.