Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 21:55

Одним из иностранных лидеров, которые привлекли наибольшее внимание на нынешнем Всемирном экономическом форуме в Давосе, стал аргентинский президент Хавьер Милей. Называющий себя «анархо-капиталистом», он выступил в среду с эмоциональной ультра-либеральной речью, в которой заявил, что «западному миру угрожает опасность». Она, по словам Милея, состоит в том, что проповедуемые Западом ценности неизбежно ведут к социализму, а, значит, к нищете. Милей на форуме в Давосе получил заявки об интервью от 60 политиков, экспертов и журналистов и извинился, что не может их всех удовлетворить. С чем же связан такой интерес к нему и почему haqqin.az с самого начала появления на политической сцене этого довольно эксцентричного политика стал следить за его первыми шагами?

Милей является, может быть, единственным лидером, задумавшим полностью перекроить экономику своей страны (третью по величине в Латинской Америке), которая в течение десятилетий не могла выбраться из экономической ямы и сейчас переживает один из самых глубоких кризисов в своей истории. Инфляция в прошлом году там составила 211 процентов, что даже выше, чем в распятой адептами «социализма 21 века» Венесуэле. Экономический спад достиг в 2023 году 2.7 процента. 40 процентов аргентинцев оказались за чертой бедности. Милей круто принялся за осуществление своего радикального плана. 48 часов спустя после принятия присяги 10 декабря он объявил о мерах по снижению государственных расходов на 3 процента ВНП. Новое правительство девальвировало песо более чем на 50 процентов, ликвидировало огромную массу субсидий и закрыло 9 из 18 министерств страны. А еще через неделю Милей объявил о том, что значительное число государственных компаний (в том числе такая крупная авиакомпания как Aerolineas Argentinas) будут приватизированы, контроль за ценами будет полностью устранен, а законы, регулирующие рынок труда, реформированы. В этом и заключается ультра-либеральный проект Милея: вся власть - частнику, государству приказано сушить весла. О том, насколько жизнеспособна такая концепция, спорят экономисты во всем мире. В это время авторитарные лидеры в других странах берут прямо противоположный курс на максимальную концентрацию власти в руках государства. Их результаты никого совсем не впечатляют, и мир страшно интересует - а смогут ли победить сторонники противоположной модели? Ведущие мировые кредиторы с пониманием отнеслись к революции Милея. Делегация Международного валютного фонда на прошлой неделе посетила Буэнос-Айрес и разблокировала 4.7 миллиарда долларов из общей суммы в 44 миллиардов, которую Аргентина задолжала МВФ. В Давосе Милей провел переговоры с главой Всемирного банка Кристалиной Георгиевой, и та благословила его на дальнейшие реформы по экономии ресурсов.

Сам президент также показал пример - он прибыл в Швейцарию на обычном коммерческом самолете, а не на президентском лайнере, что, по словам его помощников, позволило сэкономить 300 тысяч долларов. Мир, одним словом, одобрил курс нового президента Аргентины. А вот в его собственной стране совсем другие настроения, и там Милей может вновь поднять над собой урчащую бензопилу, как это он делал во время предвыборных ралли. Общество крайне недовольно его радикальными реформами. В этом «закавыка», как говорил президент Борис Ельцин, и она очень быстро, как и в других странах, проводящих модернизацию, встряла между властью и населением. Как пишет влиятельный журнал Economist, врачи возненавидели новые требования о том, чтобы они выписывали дженерики. Деятели искусства возмущены тем, что власти в целях экономии закрыли Национальный институт театра. Производители сахара исключительно недовольны планами убрать всякие импортные барьеры. Футбольные клубы пытаются избежать планов по превращению их в маленькие компании. Но больше всего стратегии правительства противостоят влиятельные аргентинские профсоюзы. Крупнейший синдикат — Confederacion General de Labor призвал к проведению 24 января всеобщей национальной забастовки. Таким образом, в Аргентине будет поставлен некий рекорд: Хавьер Милей получит первую мощную забастовку всего через 44 дней после вступления в должность — до этого забастовки начинались в среднем через 692 дня после инаугурации нового президента.