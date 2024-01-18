Главный разведчик Украины анонсирует новые операции в Крыму

«Наши подразделения неоднократно входили в Крым. Активные действия спецназовцев будут продолжаться и в дальнейшем», - сказал Буданов в комментарии Financial Times.

Буданов считает, что нужно продолжать давление на Россию, в частности в Крыму: атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации.

По словам главы ГУР, одним из приоритетов соответствующих миссий является разрушение логистики российской армии на полуострове.

Буданов отметил также, что попытки россиян наступать на восточном фронте, которые продолжаются с осени 2023 года, пока не дали ни одного прорыва: «Последняя их попытка продолжается уже два месяца. Фактически безрезультатно».

Также он утверждает, что численность потерь россиян на фронте под Авдеевкой в последние несколько недель значительно возросла.