Глава европейской дипломатии обвинил Израиль в «финансировании» ХАМАС
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль финансово поддерживал палестинское движение ХАМАС для противостояния Палестинской национальной администрации.
«ХАМАС финансировалось правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию, возглавляемую [Движением за освобождение Палестины] ФАТХ», - цитирует Reuters Борреля, выступавшего в Вальядолидском университете в Испании.
При этом Боррель не уточнил, в чем именно заключалось это самое «финансирование».
Согласно Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг подобные обвинения.