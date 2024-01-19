В мире появилась пятая лунная держава

Япония стала пятой лунной державой мира. Ранее посадить на Луне свой аппарат получалось у США, Китая, СССР и совсем недавно, в 2023 году, у Индии. Индия при этом вошла в историю, осуществив первое в истории прилунение возле Южного полюса спутника Земли.

При этом связь с зондом установили не сразу. Sky News и BBC отмечали, что японское космическое агентство JAXA какое-то время не подтверждало успешность миссии, прервав прямую трансляцию посадки на YouTube. Позднее гендиректор Института космоса и астронавтики Хитоши Кунинака заявил, что аппарат «получает команды» и «отвечает» на них. Однако, согласно сообщению JAXA, солнечные элементы модуля «не генерируют электроэнергию», поэтому специалисты «отдают приоритет сбору данных на поверхности Луны».

Как сообщает корреспондент BBC по вопросам науки Джонатан Эймос, если работу солнечных батарей не удастся возобновить, космический аппарат «замолчит» после того, как закончится заряд его аккумуляторов. По словам Кунинака, заряда должно хватить на несколько часов, в течение которых специалисты агентства попытаются скачать как можно больше данных о посадке, в том числе сведения о траектории полета и фотографии, сделанные во время спуска.

Аппарат оснащен камерами, радаром и лазерным дальномером. Но его главная особенность — это программное обеспечение. Модуль должен был делать снимки поверхности Луны по мере спуска и сопоставлять их с подробными картами кратеров. При этом некоторые системы модуля пришлось отключить для экономии энергии, говорит Кунинака. Он добавляет, что сотрудники JAXA всеми силами пытаются вернуть солнечные генераторы к жизни.

Во время пресс-конференции сотрудников JAXA спросили, не опустился ли модуль на поверхность Луны вверх ногами, что может объяснять проблемы с солнечными батареями. В ответ японские специалисты сказали, что этого не знают и сейчас пытаются получить больше данных.

SLIM — модуль, предназначенный для отработки технологии высокоточной посадки аппаратов на поверхность Луны. Он должен изучить рельеф и кратеры спутника Земли. Модуль имеет высоту 2,4 м и ширину 2,7 м, весит порядка 200 кг. Аппарат оснащен камерой, позволяющей измерять количество железа и других элементов в породах поверхности Луны.

Предыдущая японская лунная миссия завершилась неудачей: модуль Hakuto-R был запущен в декабре 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, в конце апреля 2023-го после попытки аппарата прилуниться в районе кратера Атлас, специалисты утратили с ним связь. Спустя месяц NASA заявило о найденных обломках, подтверждающих «жесткую посадку» Hakuto-R.